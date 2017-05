Le Conseil des Jeunes du Marmandais organisel’opération baptisée «Génération Garo tous égaux», à quelques semaines du festival.

Le principe est le suivant: une fresque monumentale de 150m sera installée sur le site du festival, illustrée par près de 200 portraits personnalisés aux couleurs du Garorock.

Pour y figurer, il suffit d’envoyer une photo de portrait ou buste noir et blanc en festivalier, en full HD (par wetransfer). Les portraits les mieux cadrés, les plus rapides et les plus atypiques seront retenus!

Cette opération est ouverte à tous.

Plus de renseignements sur le site internet de la mairie de Marmande (avec les conditions de participation).

Pour envoyer sa photo: froussille@mairie-marmande.fr