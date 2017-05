Avant le grand festival qui se déroulera fin juin/début juillet sur la plaine de la Filhole, Garorock lance un nouvel événement, ce mercredi 17 mai, au café Brun de Bordeaux.

Evidemment, il y sera question de musique, de 19h à 2h du matin! Avec un plateau électro – mais pas que -riche, comme le Garo nous y a habitués.

Cette Garorock Party proposera les sets de KaPs (hip-hop old school), Paolo Cortès (soul world électro), et la Garorock Sound System (mix par des DJs rock et électro). Attention, rythmes et ambiance assurés…

Cette soirée bordelaise sera également l’occasion pour le festival d’annoncer les derniers noms de la programmation 2017, ses nouvelles animations et de faire gagner des Pass et de nombreux lots siglés Garo.

Mercredi 16 mai, à partir de 19, Café Brun, 45, rue Saint Rémi, Bordeaux.