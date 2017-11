Le concours Garonne Startup, porté par Val de Garonne Agglomération, a révélé tout récemment son palmarès pour cette édition 2017.

Ce concours dédié aux startups innovantes au service des grands événements identifie des solutions à fort potentiel, leur permettant de réaliser des tests en conditions réelles, avec, pour les lauréats, un accompagnement structuré et un appui financier.

Sept candidats ont présenté leur startup, trois d’entre eux ont été récompensés par un jury de professionnel.

Les lauréats

MOOP (31), société créée en avril 2017: le bracelet Moop guide l’usager par son système de vibrations et de voyants lumineux. Relié par bluetooth à un mobile, il est utilisable via une application ou un chatbot. Moop a obtenu le prix “Jeunes”.

GUIDE FEST (78), société créée en février 2017. Guide Fest est une plateforme de mise en relation des organisateurs d’événements avec les exposants. Elle a obtenu le prix du jury.

BZIIT (33/24), société créée en septembre 2015. Bziit est une plateforme web de captation de données sur des lieux de passage à forte affluence. Elle a obtenu le prix Coup de coeur.

Outre un soutien financier (de 1.000 à 7.500€), les lauréats bénéficieront de conditions réelles d’événements pour tester leurs innovations (Futuroscope, Farorock, Free Music Festival, Brive Festival, Congrès Exposition Bordeaux, Escale du Livre, Florida…) et d’une prestation complète d’une valeur de 18.000€ (hébergement de l’entreprise pendant un an, prototypage de l’innovation, produit ou service, etc).