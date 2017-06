Pour la deuxième année, le concours, porté par Val de Garonne Agglomération, en Lot-et-Garonne, et dédié aux startups sur le thème de l’innovation numérique dans l’organisation d’événements, Garonne Startup se positionne en accélérateur de projets. Comment ? En accordant plus de 20.000€ de dotations à chacun des 3 lauréats et un appui réel à la structuration du service et de l’entreprise qui le porte. Mais surtout en proposant aux gagnants de tester leur projet en conditions réelles lors d’événements dans les structures partenaires (ex. Futuroscope, Garorock, Congrès Exposition de Bordeaux…).

Le concours se déroule en trois étapes : l’appel à candidatures jusqu’au 13 juin, les ateliers de coaching sur Garocamp à Marmande les 29 et 30 juin à l’occasion du festival Garorock, la sélection des lauréats en octobre.

L’appel à projets

Les porteurs de projets (en phase de création ou entreprise de moins de 3 ans, souhaitant s’implanter sur le territoire de Val de Garonne Agglomération) doivent candidater en ligne avant le 13 juin dans l’une des 3 catégories:

- Vivre son événement/festival (amélioration de l’expérience in-situ vécue par l’usager)

- Préparer et fidéliser les usagers (optimiser et réinventer la relation client avant et après l’événement)

- Innover dans la gestion de l’événement (flux, logistique, planification, services et relations aux partenaires).