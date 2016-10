Langon Gare : « Le parking SNCF doit rester gratuit »

« C’est une bonne nouvelle » s’est réjoui le président de la CdC du Sud-Gironde, Philippe Plagnol, au dernier conseil communautaire. « Le président Alain Rousset nous a écrit un courrier en indiquant que le Conseil Régional allait prendre en charge le financement des travaux de rehaussement des quais de la gare de Langon. La commune et la CdC n’ont plus à y participer ».

La fréquentation de la gare est en hausse cette année

Ces travaux pour permettre l’accessibilité des trains aux personnes à mobilité réduite (PMR) s’élèvent à 432.000€. Alain Rousset avait adressé il y a quelques mois un courrier au maire de Langon pour que la ville et la CdC aident au financement de ce chantier. « C’était curieux que nous ayons à rehausser le quai de la gare pour permettre aux PMR de monter. Nous avions proposé qu’il y ait du personnel pour les aider. »

La gare de Langon est l’une des plus fréquentées d’Aquitaine avec une moyenne de 2.115 montées et descentes par jour, du lundi au vendredi.

« C’est un chiffre d’octobre 2015 qui est en hausse cette année », précise Philippe Plagnol.

Dans sa lettre, Alain Rousset indique également que la Région est d’accord pour participer aux aménagements des abords de la gare et au pôle d’échange multimodal (PEM). Il permet de gérer les flux de passagers et de connecter les différents modes de déplacement : train, bus, voiture, marche et deux-roues.

426.000€ de travaux

La ville de Langon s’engage à réaménager le parking de la place Henri Labit qui lui appartient ainsi que l’accès aux personnes à mobilité réduite. Reste le problème du parking appartenant à la SNCF, en mauvais état. « La SNCF Gares et Connections s’engage à effectuer des travaux sur ses parcelles qui sont complètement destroy à côté de la gare, indique le président de la CdC : clôture, marquage au sol, éclairage du parking de 190 places ».

Sur un coût global de 426.000€, la SNCF peut financer 25 %. Reste 37,5 % pour la Région et 37,5 % pour le bloc communal et intercommunal.

« Nous allons en discuter avec le conseil municipal et le bureau des maires de la CdC, mais pas tout de suite » explique Philippe Plagnol. « Car cela intéresse aussi les Coteaux Macariens qui vont entrer dans notre CdC. Ce sera plus facile alors. Nous devons réfléchir. On a échappé au rehaussement des quais, la gare a été rénovée. Il faudra que la convention avec la SNCF prenne bien en compte la gratuité et l’entretien du parking ! »

La mairie et la Communauté de communes du Sud-Gironde réfléchissent également au pôle d’échange multimodal.

« Nous pourrions le réaliser à l’intérieur de la ville et à l’extérieur avec des bus électriques. Vu nos finances, ça paraît difficile actuellement. Il faut voir si le Conseil régional peut participer à moitié sur le projet… »