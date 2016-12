Véronique Tinel a toujours été passionnée par l’Histoire, la grande. Mais ce qu’elle préfère, c’est raconter les « petites » histoires, celles de Monsieur et Madame tout le monde, à travers des livres qu’elle écrit. Un passeur de mémoire, ou biographe, rendant l’existence de toute personne éternelle.

Après une formation d’historienne à la faculté, Véronique a senti un besoin « d’entendre parler des gens vivants et pas des morts. J’avais envie de les entendre parler de leurs histoires, quelles qu’elles soient ». Elle se lance donc en 2004 dans cette aventure, ce métier qu’elle décrit comme « écrivain de famille », en quelque sorte. C’est dans cette période que cette activité se développe.

Petite et grande Histoire se mêlent

À force de raconter des petites histoires, Véronique a rencontré des personnes qui ont influé sur la grande Histoire. Comme celle de cet ancien résistant qui souhaitait que Véronique, à travers des recherches d’archives, trouve pour qui il travaillait durant la seconde guerre mondiale. « Il faisait les faux papiers pour des personnes recherchées » mais il voulait le nom du réseau et des têtes pensantes.

Cette commande, c’était « un cadeau » pour Véronique. « Cela a été plusieurs années de recherche. Cela a dépassé le travail de récit de vie, c’était vraiment une enquête d’historienne ». Il lui a fallu se déplacer dans des centres d’archives à Lyon et à Besançon pour arriver à ses fins.

Un travail toujours différent

Ce qu’apprécie avant tout Véronique Tinel dans son travail, c’est sa diversité avec des personnes différentes et des histoires différentes. « Quelle que soit l’histoire ou la vie, cela me passionne ». D’ailleurs, elle n’hésite pas à analyser le langage de l’interlocuteur, ses expressions et tics de langage pour les reproduire ensuite à l’écrit. « Quand j’entends dire, après lecture « Quand je lis, j’ai l’impression de lire mon grand-père », pour moi, c’est gagné ».

Après avoir écrit d’autres types d’ouvrages comme un retour sur la vie de Saint-Émilion au XXème siècle, Véronique est désormais installée sur La Réole à la Manufacture (21, avenue Gabriel Chaigne) même si elle préfère se déplacer directement chez les personnes. Pour voyager un peu plus et transmettre des histoires qui, après parution, n’auront plus de frontières dans le temps.

Contact par mail : veronique. tinel@wanadoo.fr.