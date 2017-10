La première fois que Catherine la discrète avait dévoilé son immense talent au grand public, c’était au musée Marzelles, il y a une dizaine d’années. Puis, il y a eu la galerie Egrégore, et une salle permanente dédiée à ses sculptures, hors du commun.

Des œuvres tout en finesse et délicatesse, mais empreintes d’une grande force : les amateurs avaient ainsi l’habitude d’admirer ses « écorchés vifs », personnages en mouvement et souvent en souffrance, mais plus joyeux ces dernières années.

Catherine Guérard a commencé la sculpture à 52 ans, elle reconnaissait alors « avoir besoin de se purger » et mettait une folle énergie dans son art. Au fil des ans et d’un travail acharné dans son petit atelier, d’autres formes sont apparues, mais toujours des personnages, des familles, des femmes, des hommes, des enfants étonnants de vitalité.

Son œuvre a fait l’objet d’un superbe livre d’art, et c’est à elle que la toute dernière exposition marmandaise sera entièrement consacrée, de cette fin octobre jusqu’au 23 décembre. Une rétrospective de 15 années de travail admiré et admirable.

Le vernissage de cette exposition aura lieu dimanche 29 octobre, dans l’après-midi. Les amis de Catherine Guérard lui rendront hommage, notamment le maestro Christian Segaricci, chef d’orchestre qui a dirigé les plus grandes maisons d’Europe, pianiste concertiste qui offrira un moment musical à 16h30 avec la cantatrice soprano France Dariz, lauréate du concours international d’opéra de Marmande.

Tous deux ont choisi 11 sculptures, et dédieront à chacune d’entre elles soit un air du répertoire, soit une improvisation au piano. Un moment ouvert à tous, demain, dimanche, à 16h30.