C’est en tant que représentant des pupilles de la Nation que Gabriel Pichon était en fait reçu à l’Elysée par Emmanuel Macron, le Président de la République et son épouse Brigitte Macron. C’était ce samedi 11 novembre. Gabriel Pichon président de deux associations d’anciens combattants en Lot-et-Garonne (ACVG et UDAC) n’en n’est pas moins un ancien haut fonctionnaire de l’ONU et à ce titre, a déjà pu mettre les pieds les prestigieux salons en or de l’Elysée, en tant que garde du corps des secrétaires généraux de l’ONU, Kofi Annan et Boutros Ghali. Il a profité de l’occasion pour donner au Président, mais aussi aux ministres Florence Perly (ministre des arlées) et Geneviève Darrieussecq (ministre des anciens combattants) son livre «Mission inachevée» qui raconte l’attentat de Bagdad contre le siège provisoire de l’ONU, drame qu’il a vécu de plein fouet.