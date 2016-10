Tonneins Fuite de gaz sur la RD813

Il était 10h40 quand l’alerte a été donné. Une conduite de gaz a été endommagée, ce jeudi matin, sur le chantier de Lidl, provoquant une fuite.

Cet incident a engendré la fermeture de la station Total de la RD813, l’évacuation des six ouvriers du chantier de démolition et le confinement de deux personnes.

Une déviation de la circulation a été mise en place par la gendarmerie de Tonneins.

La procédure gaz renforcée a nécessité l’intervention d’une douzaine de pompiers de Tonneins, Clairac et du groupement de Marmande. L’intervention de Grdf de Marmande et Agen a permis de stopper la fuite et lever le dispositif aux alentours de 12