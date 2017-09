La locataire avait quitté son appartement vers 14h en laissant le bouton de sa gazinière ouvert. Ce n’est qu’en ce début de soirée que l’alerte a été donnée, des riverains ont senti l’odeur du gaz et ont prévenu les secours. A 19h30, tout danger était écarté, les locataires de l’immeuble, le 8, rue du général Brun et les occupants des immeubles voisins ont dû être soit évacués, soit priés d’attendre que tout danger soit écarté: «Il aurait suffi que quelqu’un allume une cigarette ou allume une lumière, le danger d’explosion était réel» déclare un pompier présent sur les lieux. La rue du général Brun a été fermée à la circulation et placée sous surveillance par la police municipale, les pompiers et GRDF.