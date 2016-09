Sainte-Livrade-sur-Lot Fruits et légumes: rencontre des professionnels

C’est au cœur du Lot-et-Garonne, à Sainte-Livrade-sur-Lot, que se déroulera, demain jeudi 8 septembre, la quatrième édition des rencontres professionnelles de la filière fruits et légumes, PERIFEL.

Au programme de cette journée (à partir de 9h), quelque avec 60 exposants de matériels, des visites d’expérimentations, des démonstrations et des conférences. Ces rencontres sont organisées par Propulso et Invenio, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne, de Dordogne, l’EPLEFPA 47 et Réussir Fruits et Légumes.

Le thème de cette édition 2016: «Des solutions techniques pour votre innovation». Il sera décliné dans trois pôles: serriculture, maraîchage, arboriculture.

Par ailleurs, un job dating sera mis en place le matin, de 9h30 à 11h, au lycée agricole de Ste-Livrade.