Le Château de Cadillac vient de réaliser une excellente année, avec une fréquentation en hausse qui permettra de dépasser les 15.000 visiteurs en 2016.

Une bonne nouvelle pour le conservateur Olivier du Payrat qui se démène pour proposer des animations nombreuses permettant de relier le monument avec la vie de la cité et pour tous les publics.

La Fabrique à histoires

Il y a eu la magnifique exposition des costumes d’opéra, l’opération « Les monuments du cinéma », un concert de musique baroque, les ateliers proposés aux enfants, les visites organisées pour les scolaires et dernièrement, la mise en oeuvre de « La fabrique à histoires » permettant aux jeunes publics de s’approprier un peu plus la visite grâce à un parcours interactif au moyen de tablettes numériques.

La dernière exposition en date issue du Fonds Régional d’Art Contemporain et qui vient de s’achever, démontre la volonté affirmée du maître des lieux de proposer une programmation variée et permettant de créer le contraste entre ce château du patrimoine et la création moderne.

Une manière de provoquer la curiosité et la réaction sans aucune volonté de heurter, mais au contraire, de scénariser des lieux chargés d’histoire pour raconter des histoires. C’est ainsi que des liens se tissent au fil du temps entre des oeuvres singulières qui viennent se glisser entre les tapisseries monumentales et les cheminées majestueuses.

À l’invitation du conservateur, l’équipe du collectif artistique bordelais « La Fabrique POLA » s’est rendue au château pour découvrir le site et participer bientôt à une prochaine collaboration.

Éric Boulanger

Pratique

Le Château de Cadillac est ouvert au public toute l’année. Entrée gratuite chaque premier dimanche du mois. Visite commentée possible et visite libre avec l’application « La Fabrique à histoires » téléchargeable gratuitement. Renseignements : 05.56.62.69.58.