La meilleure manière de digérer la déception née de la défaite en finale du comité face à Cadaujac était d’enchaîner sur un succès en phases finales du championnat national. C’est exactement ce que les Médocains ont su faire dimanche dernier en s’imposant face à Portet-sur-Garonne lors des 32e de finale (13-6), à l’issue d’une rencontre enlevée et indécise jusqu’à son terme. Voilà donc nos Girondins qualifiés pour le tour suivant. Ils seront opposés ce dimanche aux Pyrénéens du RC d’Oursbelille-Bordères ou l’entente de deux villages proches de Tarbes. Fred Bétille sait que l’adversaire sera coriace mais le coach de Pays-Médoc veut y croire.

“Fred, vos joueurs semblent avoir digéré la déception née de la défaite face à Cadaujac ?

Il y a eu une grosse déception et elle a durée plus de huit jours. Nous sommes passés à côté de cette finale par excès de confiance et Cadaujac nous a puni et a largement mérité sa victoire. Lorsque tu es favori et que tu t’inclines, la pilule est difficile à digérer. Il a fallu rassurer et remodeler un peu le groupe pour aborder le championnat de France.

Vous rencontrez dimanche une équipe que vous ne connaissez pas vraiment…

On sait simplement que c’est une grosse écurie, une équipe très complète dans toutes ses lignes et qui progresse chaque saison. Comme nous n’avons pas d’objectif précis, si ce n’est celui de gagner le match suivant, nous allons jouer le coup à fond, même si nous avons huit absents à déplorer. Ce doit être le lot de toutes les équipes de toute façon et ceux qui joueront ont une belle carte à jouer. Ce sera une belle récompense quoi qu’il arrive.

On imagine que vous préparez aussi la saison prochaine que vous jouerez en Honneur ?

Oui forcément et en se concentrant sur l’humain avant tout, en faisant en sorte que tous nos joueurs aient du travail. Il nous faut bien sûr étoffer le groupe avec un recrutement bien ciblé. Pour être honnête, il nous faudrait une dizaine de recrues pour être bien. Ce serait une situation idéale bien sûr mais pour l’heure, nous sommes concentrés sur le match de dimanche et advienne que pourra.”