Depuis 2015 et 2016, la commune de Landiras est dotée de deux salles équipées d’un espace scénique, la salle polyvalente et le foyer municipal rénové, qui lui permettent d’accueillir confortablement des artistes, des spectacles et des spectateurs.

L’an dernier, la mairie a choisi de programmer, au moins une fois par mois d’octobre à avril, une spectacle de musique, de théâtre ou autre variété.

La nouvelle saison commencera le vendredi 13 octobre à 20h30 au foyer municipal avec le Fred Batista Trio KonZert, un spectacle tout public, épatant, fanfaronnesque et participatif.

Des musiciens poly-instrumentistes, au service de vrais textes qui traduisent un regard amusé sur notre société. Ils sont souvent drôles, durs parfois, émouvants et intimistes, mais toujours élégants.

Le trio propose des chansons électriques et une musique festive aux accents de cabaret burlesque.

►Concert le vendredi 13 octobre à 20h30 au foyer municipal de Landiras. Tarifs : adultes 8€ ; 12–18 ans : 5€.