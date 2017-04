Les Sallois auront donc dû attendre les dix dernières minutes de l’ultime match de la saison régulière pour rafler le dernier billet donnant accès aux barrages dans cette poule 8. Ils ont fait durer le suspense mais ils vont donc prolonger leur saison d’au moins deux rendez-vous : celui de samedi à Lanquette et le match retour à Orthez, forcément huit jours plus tard. Pour rappel, les Blanc et Rouge ont disposé de ces mêmes Béarnais en Gironde (18-16) avant de chuter lors du match retour (6-0). Les compteurs sont bien évidemment remis à zéro mais le résultat devrait être très serré comme le pense le coach François Cantet.

“François, vous accédez aux barrages au bout du suspense…

Nous sommes contents car c’est une récompense pour le club, pour les supporters et le fait d’avoir obtenu la qualification dans les derniers instants de la dernière journée, c’est un beau scénario finalement. Nous en avions très envie mais on savait que compte tenu de notre début de saison, ce serait complexe. Comme la poule était relevée, il a fallu batailler jusqu’au bout pour rentrer dans les six.

Vous allez jouer votre carte à fond ?

Ah mais complètement, c’est exactement ça. Nous l’espérions sans trop en parler et même si nous n’abordons pas cette phase dans les meilleures conditions sur le plan de l’effectif, nous y allons vraiment à fond, sans nous poser de questions.

Orthez est un adversaire difficile à manœuvrer. Les Orthéziens seront favoris ?

Il faut oublier tout ce qui s’est passé jusqu’à présent. Les cartes sont redistribuées. Orthez est une équipe solide mais il y a 160 minutes à jouer. Tout est possible. Nous allons nous appuyer sur l’expérience acquise l’an passé mais il n’y a finalement ni certitude, ni acquis. A Lormont, nous étions loin derrière en début de deuxième mi-temps et pour que nous revenions dans les points, c’est l’expérience des phases finales de la saison dernière qui a joué. Mais ça, c’était dimanche dernier. Là, nous sommes capables de nous incliner chez nous mais aussi de gagner là-bas. Peu importe l’ordre des rencontres et nous verrons bien au final. Une chose est sûre, c’est toujours sympa d’être là.”