Franck Politano, dans son camion ambulant, vous attend dans les petits villages autour de Langon. Ce pizzaïolo, après avoir tenu une pizzeria avec ses parents sur le bassin d’Arcachon, avait décidé de travailler en tant que responsable de production pour des négociants en vin dont les caves de Landiras.

Puis il a choisi de se reconvertir et de revenir à ses premiers pas dans le monde du travail: « cela me trottait dans la tête depuis une dizaine d’années, aussi quand je me suis retrouvé sans travail, j’ai choisi de me lancer avec le soutien de ma famille » explique Franck Politano.

