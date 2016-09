Fargues Foyer rural : la section sportive fait sa rentrée

Le foyer rural de Fargues regroupe quatre activités sportives ouvertes à tous les Farguais.

Pétanque

Si vous êtes plutôt amateur de pétanque, rendez-vous tous les vendredis soir vers 21h30 pour un petit concours convivial d’abord autour d’un repas, si vous le souhaitez, et pour partager un moment où les rires se mêlent aux carreaux manquait.

Une participation de 3€ est demandée pour l’achat des récompenses. À noter que le boulodrome situé derrière le Cercle de l’Union est éclairé.

Billard

Si vous êtes plutôt attiré par le billard, vous pouvez venir vous entraîner à cette activité tous les mercredis et jeudis soir au Cercle du village. Les matchs officiels ont lieu le vendredi soir. Le club recrute de nouveaux membres pour compléter une deuxième équipe. Le calendrier sera établi fin septembre. « Pour la saison 2015-2016, le club s’est classé 3e au niveau départemental et tous les ans nous participons aux phases qualificatives et finales des championnats de France. Nous sommes désireux d’accueillir des hommes ou des femmes pour renforcer nos équipes » déclare Sylvain Chabaud. Pour tous renseignements, contacter le Cercle de l’Union de Fargues auprès de Sylvain Chabaud au 06.20.91.22.13 ou 05.56.76.28.74.

Tous en selle en VTT

Tous les dimanches matin, à partir de 9h, la section VTT du foyer rural se met en route. Tout d’abord ce sont les plus aguerris qui prennent les chemins à 9h; puis à 9h30 c’est en famille que le second départ est donné et que les amateurs de VTT partent à la découverte de la campagne farguaise et les parcours sont adaptés en fonction des personnes présentes au moment du départ. Pour tous renseignements, appeler Eric François au 06.49.65.25.99.

Tennis loisirs

Les cours de tennis ont repris les samedis matin et le 1er octobre. Le foyer rural organise son premier tournoi de tennis loisirs pour tout le monde, adhérents et non-adhérents. « Le tournoi se déroulera suivant la participation, si on a peu d’inscrits on fera le premier arrivé à 9 jeux, soit il y a du monde et on fera trois jeux gagnants. C’est notre premier tournoi, on veut qu’il soit ludique et festif. On espère faire des mixtes. »

Cette journée conviviale se clôturera par une remise de prix, suivie d’un barbecue et une participation pour la journée de 5€ sera demandée.

Pour plus de renseignements sur le tennis loisirs, contacter Yannick Cardot au 06.75.12.96.19.