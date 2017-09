Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Trois moments clés vous attendent cette semaine pour des festivités aux couleurs de l’Italie.

Du samedi 16 au dimanche 24 septembre, 10h-19h, esplanade de Maré

La première manifestation démarre ce samedi 16 septembre, avec le coup d’envoi à 10h, esplanade de Maré, du marché italien qui a posé ses chapiteaux pour une semaine, jusqu’au dimanche 24 septembre inclus. On y trouvera de l’artisanat et des produits gastronomiques italiens, des stands de restauration midi et soir, à la mode italienne bien sûr, et des animations pour rendre le tout vivant et attractif avec les «Masqués vénitiens de France». Cette année c’est un ténor qui donnera de la voix, Sergio Cerutti, dans un registre lyrique qui vous laissera… sans voix. Le programme détaillé est à découvrir dans Le Républicain version papier (ou internet: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne ).

Samedi 16 septembre, à 20h30, collégiale St-Vincent du Mas d’Agenais

La chorale du comité de jumelage Marmande-Portogruaro se produira dans le cadre des journées du patrimoine avec un répertoire de chants traditionnels, classiques et contemporains italien sous la direction de Sabine Morris.

Vendredi 22 et samedi 23 septembre à La Réole

Fest’Italie: la fête des villes d’Aquitaine jumelées avec une ville italienne, cela représente une vingtaine de communes, la plupart seront représentées, dont Marmande, pour un événement qui se déroulera à La Réole le week-end prochain en deux temps:

Vendredi à 21h, à l’ancienne manufacture des tabacs, avenue Gabriel Chaigne (départementale D1113 en entrant dans le centre ville), concert Ultimo Cielo, pièce pour orchestre et quintet de jazz italien, inspiré par la figure du peintre Pinot Gallizio. Une collaboration unique et contemporaine avec les jeunes musiciens du Sud-Gironde et des musiciens professionnels italiens.

Samedi 23, animation toute la journée, avec défilé de voitures italiennes, parades des Masqués vénitiens de France, atelier cuisine et dégustation, atelier d’œnologie, mini-foire artisanale, débats sur l’immigration italienne et expo photo «In Viaggio», puis concert franco-italien Croc-Note et chant choral italien avec Coro Allegria, la chorale du jumelage Marmande-Portogruaro. Le tout au cloître des Bénédictins. 12€ le repas du samedi soir (lasagnes). Inscriptions obligatoires avant jusqu’à ce vendredi 15 au 05.56.61.13.55 (office de tourisme).

Entrée gratuite les deux jours