Langon Forum Rencontr'Emploi formation

Jeudi 13 octobre, de 9h30 à 16h, salle Nougaro, le quatrième forum Rencontr’Emploi Formation, organisé par le Pole Emploi de Langon, est organisé pour permettre de rentrer en contact directement avec les entreprises du territoire, les centres de formation et les partenaires institutionnels.

Plus de 30 employeurs sud-girondins proposant de nombreux postes en CDI, en CDD, en alternance et en intérim à pourvoir d’octobre à décembre 2016 dans les secteurs de :

L’Industrie

La Santé

L’Hôtellerie- Restauration

Les Services à la personne

Le Commerce et L’Immobilier

Le Bâtiment

La Viticulture

Le Transport Logistique

La Sécurité et Défense

L’Intérim

L’Insertion par l’Activité Economique

Des rencontres entre candidats et recruteurs

Le principe du forum est la rencontre directe entre les candidats et les recruteurs pour un premier entretien de recrutement : une opportunité de rencontrer des entreprises qui recrutent sur le territoire. Il est donc nécessaire de venir au forum muni de CV.

Des secteurs très diversifiés

Rencontr’Emploi Formation est un forum multi secteurs où sont représentés les métiers de la santé, des services à la personne, du commerce et de la distribution, de la viticulture du bâtiment et de l’industrie.

Des stands thématiques

animés par les différents partenaires du Forum : création d’entreprise, jeunes, handicap, alternance, aides à la recherche d’emploi, clubs d’entreprises, centres de formation…

Le forum Rencontr’Emploi Formation est organisé par Pôle emploi et ses partenaires du Service Public de l’Emploi : l’Etat, le Conseil régional, la Mission locale Sud Gironde, la Mission locale des Deux Rives, Cap emploi, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat interdépartementale, l’ADEFA , les clubs des entreprises du sud Gironde et les mairies de Langon et La Réole.

Retrouvez les offres de ce Forum diffusées sur www.pole-emploi.fr