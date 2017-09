Ce vendredi 8 septembre, la Ville de Langon met à l’honneur les clubs langonnais à l’occasion du forum des associations qui se déroule à la Halle de Durros. Bénévoles et responsables de ce tissu associatif culturel, sportif ou artistique proposeront des démonstrations, initiations et animations afin de présenter leurs activités respectives. Le public peut découvrir, rencontrer, discuter et poser des questions aux participants. Le but étant de convaincre les visiteurs à s’inscrire au sein d’un ou de plusieurs clubs pour l’année ou pourquoi pas, de s’investir en tant que bénévole.

Vendredi 8 septembre, Rencontr’assos à la Halle de Durros, de 17h à 19h30, entrée gratuite.