Leur métier est de former les stagiaires à des matières d’enseignement général ou professionnel, mais une formation aux valeurs de la République et de la laïcité, ça c’est nouveau… Et pourtant, le sujet revêt un intérêt capital par les temps qui courent quand les ces valeurs républicaines sont de plus en plus bafouées. Et pour le lancement de cette formation, les formateurs de la Cité de la Formation Professionnelle ont eu droit à la visite du sous-préfet, Francis Bianchi, pour un discours d’introduction très solennel. «Les valeurs de la république sont des valeurs qu’on doit faire vivre. Il est important que vous en soyez des citoyens relais. Non, la laïcité n’est pas une atteinte à une liberté religieuse, au contraire elle est la meilleure protection de la pratique religieuse de son choix» explique-t-il.

Et le sous-préfet de rappeler les emblématiques notions de liberté, d’égalité et de fraternité, «notre bien commun à tous qui permet le bien-vivre ensemble et qu’il appartient à chacun d’entre nous de faire vivre».

Cette formation est mise en place par les services de l’Etat sous l’égide du commissariat général à l’égalité des territoires et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.