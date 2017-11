Il n’est pas encore 17 h, lundi, devant le salon de toilettage de la cité de la formation lorsque les apprenties marmandaises achèvent un long périple depuis Lyon. Le bonheur se devine sur leurs yeux pétillants. Charlie, Amandine, Auriane, Audrey et Ségolène, à peine sorties du minibus, arborent fièrement leur coupe. Les cinq élèves en formation de toilettage canon à la cité de la formation professionnelle ont réalisé un authentique exploit dans la capitale des Gaules en remportant le challenge du trophée des écoles 2017.

Deux titres et trois médailles

Les Marmandaises se sont imposées devant les centres de Saint Gervais d’Auvergne, Mortagne-au-Perche, Arras et Dinan. Participant pour la première fois à ce championnat de France de toilettage canin et félin, l’équipe de la CFP de Marmande a réalisé un coup de maître en décrochant deux titres et trois médailles. Les cinq filles étaient accompagnées dans leur Rhône par trois de leurs professeurs ont brillé faisant étal de leur grand savoir-faire dans les différentes catégories où elles ont concouru. « Il y avait six catégories de toilettes (N.D.L.R. : cocker, chat, autres poils comme Bichon frisé ou Kerry Blue, toilettage salon, épilation et caniche). Quand nous gagnons une catégorie, nous sommes champions de France dans notre niveau », explique Karine Delpy, formatrice en toilettage depuis septembre à la CFP de Marmande.

Pour la compétition par équipe, les écoles ont aligné des formations de quatre élèves avec une remplaçante. « Il fallait terminer dans les cinq premiers pour marquer des points », poursuit la formatrice.

Avec méthodologie, les élèves marmandaises ont réalisé un parcours sans faute pour s’imposer dans la compétition collective. « C’est une énorme satisfaction surtout pour une première participation », souligne Karine Delpy qui était accompagnée de Gaëlle Chollet, formatrice en cynologie et de Ludovic De Tauzia, formateur en comportement animalier « nous avons eu que deux mois pour préparer ce concours alors qu’habituellement, il en faut six ».

Un triplé pour Charlie Delpy

En plus de ce sacre collectif, les filles ont brillé également sur le plan individuel. Charlie Delpy a été la plus en vue avec deux breloques. Elle décroche le titre de champion de France dans la catégorie futur pro avec un caniche Moyen. De plus, elle prend la deuxième place toujours en futur pro avec un Bichon Frisé. Ces brillants résultats lui permettent aussi de s’exprimer dans le classement toutes catégories en prenant là aussi la deuxième place du classement général. De la graine de championne pour cette jeune fille qui marche dans les pas maternels. « Ma fille est habituée à venir dans le salon que je tiens à Bouloc », explique la formatrice. Amandine Rozières s’est également mis en évidence lors de ce championnat de France en décrochant la troisième place avec un cocker anglais dans la catégorie futur pro.

Reconnaissance de la formation

Le directeur de la CFP, Laurent Combes, ne cachait pas sa satisfaction concernant ce résultat d’ensemble. « Cela met en avant notre établissement et c’est le gage également d’une formation de qualité », se félicite le responsable. Une réception placée sous le signe de la convivialité a été organisée à leur retour de Lyon par l’établissement pour les féliciter de cette énorme performance. L’euphorie quelque peu retombée, ces apprenties ont déjà retrouvé leur salle de cours afin de poursuivre leur formation. Avec des étoiles dans les yeux et le souvenir inoubliable d’un coup de ciseaux en or !