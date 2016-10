Marmande L'apprentissage, voie express vers l'indépendance

Dariane, 18 ans, entame son Bac professionnel cette année. Un cursus de deux ans en commerce. « J’ai déjà fait un CAP de deux ans donc le Bac pro dure 2 ans au lieu de 3 », explique la jeune fille.

Mais pour l’adolescente, tout n’a pas été simple. « Je sors d’une année blanche. L’année dernière, je n’avais pas de patron donc j’ai dû attendre un an avant de commencer le bac pro. »

Une situation qui arrive à de nombreux jeunes qui cherchent des formations.

Mais depuis la fin du mois d’août, Dariane a été embauchée par la boulangerie Fronteau de Tonneins. Elle y travaille une semaine sur deux, l’autre étant consacrée à ses cours au CFP.

Objectif permis

Et comme la formation est rémunérée, cela permet à la jeune femme d’être indépendante.

« Comme j’ai 18 ans, je suis payée environ 70 % du SMIC. Ça va me permettre de financer mon permis, car je vis à Tonneins avec mon copain et il est pour l’instant obligé de m’emmener en cours. »

Quant à son futur, Dariane ne sait pas encore de quoi il sera fait, ni même si elle continuera dans cette voie. « Pour l’instant je me concentre sur mon Bac Pro et après on verra », conclut-elle.