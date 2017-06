C’était dans l’air du temps, l’attaquant Landry Nomel quitte le FCM pour continuer sa carrière amateur dans un autre club de CFA 2. Sixième du championnat, Angoulême Charente FC a jeté son dévolu sur le jeune marmandais (19 ans), auteur de 10 buts cette saison, qui avait tapé dans l’œil de l’entraîneur Hervé Loubat.

Natif de Fumel, Landry Nomel était revenu en Lot-et-Garonne, signant en octobre 2015 à Marmande. Formé au centre de formation du SCO d’Angers, il avait été mis à l’essai l’an passé par les Girondins de Bordeaux puis Troyes. Sans succès. L’ESTAC a d’ailleurs libéré Stéphane Privat, autre jeune attaquant de cette génération, lequel revient à la case départ. C’est un premier renfort dans ce secteur où des déficiences sont apparues tout au long du championnat.

Le club marmandais enregistre par ailleurs les départs du gardien de but Edgar Leglise (Langon FC), puis de Mathieu Deroux, obligé de quitter la France pour l’étranger.

Au chapitre des arrivées, sont pressenties pour l’instant celles d’Alexis Rosier (Langon, ex-St Émilion et FCM) qu’on ne présente plus dans l’élite régionale, et d’Anthony Robin, attaquant de Villeneuve s/Lot.

En attendant de prochaines signatures !