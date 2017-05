Il n’y a pas eu de surprise, le week-end dernier, en Gironde. Le FC Marmande a trébuché dans l’antre des Girondins de Bordeaux. Lourdement même. Ce cinglant 4-0 encaissé enfonce un peu plus les garçons de Fred Parisot.

90 minutes pour un avenir

À quelques heures du trille final de cet exercice 2016-2017, les « bleu et blanc » ne connaissent toujours pas leur sort. Ils devront batailler jusqu’à la dernière seconde pour sauver ce qui peut l’être encore. Les joueurs chers aux présidents Jean-Bernard Elmi et Christophe Manzato ont bel et bien leur sort entre leurs pieds. Ce soir, devant leurs supporters, Desitter et ses camarades sont dans l’obligation de s’imposer. Il ne peut en être autrement pour éviter une grosse déconvenue. Face à Cozes (qui a le même objectif que les locaux), le FCM aura bel et bien une pression incommensurable sur les épaules. Celle de sa survie à l’échelon national. Toute une saison, tout un avenir du club qui va se jouer sur 90 minutes qui promettent d’être haletantes et intenables à la fois.

Mobilisation générale

Au club, l’heure est à la mobilisation générale. Une opération a même été lancée pour mobiliser les supporters. « Tous en bleu et blanc pour que le FCM ait gain de cause », lâche, plein de détermination, le président Elmi « il est important que les garçons se sentent soutenus pour aller chercher cette victoire synonyme de maintien ». Le dirigeant marmandais affiche son optimisme. « C’est le terrain qui va tout déterminer. Tant que ce n’est pas joué, il y a de l’espoir. Et puis on apprend à gagner, pas à perdre ».

Face aux Picto-Charentais, les Marmandais devront élever leur niveau de jeu. « Il va falloir se transcender pour le club », souligne-t-il « c’est vaincre ou mourir. On est averti. Il faut le jouer à 18 heures, pas avant, ni après. Il faut se donner les moyens de répondre présent à ce rendez-vous crucial ».

Au match aller, les « bleu et blanc » s’étaient imposés en Charente-Maritime sur le score de 3 à 1. Ils avaient été bousculés en première période. Notamment sur le plan physique. Puis, les visiteurs avaient réalisé la différence dans la seconde période. « Toutefois, c’était le premier match de la saison. Il est difficile d’y accorder de l’importance. Les deux équipes étaient en phase de réglages », tempère le président. Pour cette ultime rencontre, le FCM enregistre le retour de Clément Desitter et de Jérémy Pizzinato après leur suspension respective. Un retour appréciable pour cette échéance. Pour se faire, les locaux devront prendre le jeu à leur compte et ne pas se montrer fébriles devant les cages adverses. Et le président de conclure « c’est un peu comme une finale. Ça ne se joue pas, ça se gagne ». Question de survie…