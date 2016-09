Football : l'Équipe de France ouvre la porte à l'Agenais

Tout vient à point à qui sait attendre ! Aymeric Laporte obtient sa première sélection en équipe de France A. Commençant à désespérer, le précoce défenseur central (22 ans) bénéfice d’un bon début de saison avec l’Athletic Bilbao. Compte tenu des absences de Samuel Umtiti et Adil Rami (blessés), Didier Deschamps a estimé que c’était le moment opportun pour le tester au plus haut niveau international. L’ancien joueur du SU Agen (2000-2009) et pensionnaire de la section sportive football au collège Lamoulie à Miramont-de-Guyenne figure dans le groupe des 23 (dont 8 défenseurs), communiqué aujourd’hui. Lequel prépare deux matches de qualification au Mondial 2018, contre la Bulgarie et contre les Pays-Bas (7 et 10 octobre).

Repéré à 15 ans par l’Athletic Bilbao

Jusqu’alors, il n’ avait connu que les honneurs de l’équipe de France Espoirs. Alors capitaine, son nom avait été susurré avant l’annonce de la sélection pour l’Euro 2016 en France. En mars, une blessure avait ruiné le mince espoir d’y figurer. Qui sait alors s’il n’aurait pas été convoqué par le sélectionneur obligé de remanier une bonne partie de son dispositif défensif. Pour la petite histoire, rappelons que l’Agenais avait été repéré en 2009 lors d’une opposition amicale entre la sélection aquitaine et son homologue de Bizkaia, par le président en personne de l’Athletic Bilbao. Après un bref passage au post-formation à Bayonne, partenaire du club espagnol, Laporte a très vite intégré le groupe pro de la Ligua. Ce n’est autre que Marcelo Bielsa, alors entraîneur, qui le lança dans le grand bain, alors qu’il n’avait que 18 ans.

La porte se referme sur la Roja

Depuis, ses performances régulières en ont fait un joueur cadre, dont le salaire a été revalorisé à plusieurs reprises. D’ailleurs, le président Josu Urrutia n’a jamais tenu à s’en séparer, malgré les chants des sirènes: Barcelone, Chelsea, Manchester City… Tous les grands d’Europe ! En juin dernier, le club basque a prolongé le contrat du joueur jusqu’en 2020 et de faire monter sa clause libératoire de 50 M€ à 65 M€ pour 2017 et 2018, puis à 70 M€ pour les deux saisons suivantes.

Ces derniers mois, faute d’avoir été convoqué en Équipe de France, Aymeric Laporte, courtisé, avait laissé entrevoir l’éventualité de rejoindre la “Roja”, la sélection ibérique. Aujourd’hui, Didier Deschamps a été clair: “Je ne prends pas Laporte pour l’empêcher de jouer pour une autre équipe nationale… Je n’ai jamais fonctionné comme ça.”

Jouera-t-il pour autant? Pour lui ou pour un autre, aucun joueur n’a de certitude. Deschamps est le patron.

Dominique EMPOCIELLO

La liste complète des Bleus: 23 éléments retenus dont 8 en défense.

GARDIENS : Areola (PSG), Lloris (Tottenham/ ANG), Mandanda (Crystal Palace/ ANG).

DÉFENSEURS : Digne (Barça/ ESP), Koscielny (Arsenal/ ANG), Kurzawa (PSG), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao/ ESP), Mathieu (Barça/ ESP), Sagna (Manchester City/ ANG), Sidibé (Monaco), Varane (Real Madrid/ ESP).

MILIEUX : Cabaye (Crystal Palace/ ANG), Kanté (Chelsea/ ANG), Matuidi (PSG), Payet (West Ham/ ANG), Pogba (Manchester United/ ANG), Sissoko (Tottenham/ ANG).

ATTAQUANTS : Coman (Bayern Munich/ ALL), Fekir (Lyon), Gameiro (Atlético de Madrid/ ESP), Gignac (Tigres de Monterrey/ MEX), Griezmann (Atlético de Madrid/ ESP), Martial (Manchester United/ ANG).