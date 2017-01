Après que Jean-Marie Farbos (président de la commission sport de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun) a dévoilé le panneau, Sylvain Michelet a pris la parole pour remercier les personnes présentes, dont notamment le président du District 47, Serge Lafon, Jean-Luc Gardeau et Émilien Roso respectivement maires de La Sauvetat et d’Allemans-du-Dropt, les partenaires et sponsors du club de l’ASSA et Patrice Vincent, co-président du groupement jeunes Val-de-Guyenne.

Bénévoles à l’honneur

Sylvain Michelet en a également profité pour adresser des remerciements tout particuliers pour les bénévoles de l’ombre, animés par la même passion du foot. Isabelle, Céline et Alain ont œuvré durant plusieurs mois à la recherche de sponsors pour les stades des deux communes, à la confection d’un book et du calendrier de fin d’année. Fabienne également pour la bonne marche du foyer et Emma, sa fille, récemment mise à l’honneur sur le site du District 47 pour son implication au Projet éducatif fédéral. L’ASSA, c’est aussi un emploi CAE avec Pascal, Sauvetatois.

Autres bénévoles remerciés parce que figures emblématiques du Club de l’ASSA, André Vincent et Serge Garnaud qui veillent à l’entretien des stades et du matériel ainsi que Max Delpy, absent pour cette journée car accompagnateur de l’équipe 3. Le président a poursuivi en exprimant sa gratitude envers la CCPL pour la mise en place du robot de tonte qui offre une pelouse magnifique tous les week-ends.

200 licenciés

Et de conclure par la composition du club qui accueille 200 licenciés dont 85 seniors/vétérans, 30 dirigeants/éducateurs, 3 arbitres et 85 enfants de 6 à 18 ans avec le Groupement Jeunes Val de Guyenne.

La parole fut ensuite donnée aux personnalités avant que n’entrent sur le terrain les équipes ASSA 1 et Targon, accompagnées de jeunes ramasseurs de balles. Le score de 3-0 en faveur de l’ASSA réjouissait bien sûr les locaux.

La journée se terminait par le départ précipité du président Michelet pris d’un malaise à la mi-temps. Rien de bien méchant mais un incident lui laissant un goût amer et triste de n’avoir pu profiter de cette belle journée d’inauguration qu’il préparait avec les bénévoles depuis tant de mois. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.