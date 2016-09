Langon Foot : trois nouvelles équipes féminines en Sud-Gironde

Chaque début de saison dévoile son lot de curiosités. Sur la plaine de Durros, ce mercredi soir, les recrues du Stade Langonnais s’entraînent devant le regard indiscret de quelques badauds mais la vraie nouveauté est ailleurs. Sur le terrain annexe, les joueuses du Langon FC tapent dans le ballon. « Je trouvais anormal qu’un club comme Langon n’ait pas d’équipe féminine, estime leur coach Fred Cillard. Avec la création de cette section, on ne fait que réparer une anomalie. Ça fait quatre ou cinq ans qu’elle devrait exister. »

Le Langon FC a de l’ambition

Le club fécéliste entend devenir une place forte du foot féminin régional. « Être un club qui compte », formule Fred Cillard, qui a amené avec lui plusieurs éléments toulennais dont sa femme. Actuellement, son groupe est composée de 18 filles mais il espère démarrer la saison avec une bonne vingtaine de joueuses. « Je pense qu’on a déjà un groupe performant », se félicite-t-il. Parmi elles, Mahira Zerkan (qui jongle sur la photo), tout droit arrivée du FC Montesquieu : « L’ambiance ne me plaisait plus dans mon club », explique la Beautiranaise de 17 ans, très à l’aise avec ses pieds. Elle pourrait rapidement s’imposer comme la maître à jouer de l’effectif langonnais. « Le projet du LFC m’a plu. On va tout casser », s’exclame-t-elle, en regardant ses coéquipières.

Mais toutes les filles, présentes ce mercredi soir sur le synthétique de Durros, ne sont pas venues pour la compétition. « Je voulais essayer un sport collectif et comme j’ai déjà de la famille dans le club, je suis venue ici », se justifie l’Uzestoise Marion Jean-Duval. « Moi, j’ai suivi mon coach, sourit la Toulennaise Claire Régent. J’aimais bien ses entraînements. En plus, je crois qu’il n’y a plus d’équipe à Toulenne pour la saison prochaine. » Toulennaise, elle aussi, Alexia Gomez faisait la semaine dernière son premier entraînement avec Langon. « J’ai arrêté le foot à 12 ans pour faire un autre sport, raconte la footballeuse de 20 ans. J’ai aussi testé un entraînement avec l’équipe de Verdelais. Je vais voir quel club je choisis. »

“On a réussi à réunir pas mal de filles du coin”

En effet, Verdelais se met aussi au foot féminin. Le président de l’ES Verdelais Saint-Maixant Semens a répondu favorablement à la demande de certains dirigeants et femmes de joueurs. « Pour l’instant, elles sont une quinzaine à l’entraînement, chiffre Michaël Tauziede. L’objectif est que toutes les catégories soient représentées au club. » À Villandraut-Préchac, on n’échappe pas non plus à la mode du foot féminin. Après avoir tanné sa fille, le président Franck Lechardeur a aussi son équipe de footballeuses. « Je taquinais ma fille et sa meilleure amie à ce sujet, dit-il. Et elles ont réussi à réunir pas mal de filles du coin. » Depuis la mise en place des entraînements, au printemps dernier, l’ASVP compte une vingtaine de joueuses. Mais le club préfère s’inscrire en championnat à 8. « La moyenne d’âge de l’équipe doit être de 18 ans, estime Franck Lechardeur, donc certaines ne seront pas disponibles toute l’année à cause du Bac. On va démarrer doucement… »

Doucement mais sûrement, le foot féminin fait des émules en Sud-Gironde. Et le Langon FC compte bien en être le chef de file.

