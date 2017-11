Les élèves de 3e du collège Anatole-France de Cadillac se souviendront toute leur vie d’une rencontre marquante dans le Cinéma Lux.

Leurs professeurs, et particulièrement Nathalie Modet, qui leur enseigne le français, sont les instigateurs de cette matinée extraordinaire. Sur l’écran, ils suivent d’abord dans un silence recueilli le film « La couleur de la victoire » qui relate l’exploit incroyable du coureur afro-américain Jesse Owens.

En dépit des barrières raciales aux Etats-Unis et des tensions dans une Allemagne nazie, au coeur du stade de Berlin présidé par Hitler, le jeune Noir réussit à gagner quatre médailles d’or, classant les États-Unis au premier rang mondial pour ces Jeux Olympiques 1936.

Les applaudissements crépitent à la fin de ce film superbe qui a remporté l’adhésion du public.

Entraîneur au Nigéria

Puis c’est l’arrivée triomphale de Gernot Rhor, saluée par une formidable ovation. Voir en chair et en os une star du foot, un ex-Girondin qui s’est signalé par deux titres en Coupe de France, qui fut trois fois champion de France et a cumulé les victoires, c’est fantastique quand on a 15 ans !

L’émotion passée, s’est enclenché le dialogue entre Gernot Rhor et les ados.

Les questions ont fusé, la plupart très pertinentes et réfléchies. Le champion répond posément, patiemment, sans rien cacher de la vérité sur son histoire personnelle qu’il raconte avec simplicité, se mettant à la portée des jeunes gens tout en les traitant en adultes, trahissant sa grande expérience du contact humain. Il affirme sa tolérance avec des phrases telles : « dans le sport, la solidarité est primordiale ainsi que le goût de l’effort ».

Ses meilleurs souvenirs ? « En 1984, la victoire des Girondins face à Monaco ».

Le meilleur joueur qu’il ait connu ? « Zidane, incontestablement, par son talent et son mental ».

Actuellement, il est entraîneur au Nigéria, sa passion pour le foot est restée intacte.

En cette matinée, les professeurs ont inculqué à leurs élèves une splendide leçon d’empathie dont la morale est exprimée par Gernot Rhor : « La couleur des gens ne compte pas, c’est leur qualité qui compte ».

Any Manuel