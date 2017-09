FOOT. Coupe de France : quel adversaire pour votre club ?

La saison de football est lancée pour les clubs de la ligue de Nouvelle-Aquitaine.

Si les clubs de Régional 1 ont entamé le championnat (deux journées disputées à ce jour), pour les autres, l’actualité tient à la coupe de France. Le tirage au sort du troisième tour vient d’être effectué pour les clubs de la région. Les rencontres seront disputées ce week-end, dimanche à 15h pour l’essentiel d’entre elles.

Pour les clubs du cru, à noter un derby entre le FC Belin-Béliet (Régional 4) et le FC Graves (Régional 2). Le sort a permis d’autres affrontements entre clubs girondins : Saint-Médard EJ / US Alliance Talence et Portes Entre 2 Mers / Izon-Vayres FC.

Le Langon FC aura l’occasion de signer sa première victoire de la saison sur la pelouse d’Arudy (Départemental 1). L’autre club de Régional 1, le La Brède FC devra confirmer son entame solide à Montpon-Menesplet.

Déplacement aussi pour le FC Gironde-La Réole, au Passage FC (Lot-et-Garonne). La Vaillante de Caudrot, en revanche, accueillera Le Boucau.