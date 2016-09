Castets-en-Dorthe Foire expo et marché gourmand

L’association Festi Canal a frappé un grand coup pour la 30e édition qui se déroulera le dimanche 11 septembre à Castets-en-Dorthe : dès 10h, l’ExpoForaine ouvre ses portes et vous pourrez découvrir les divers stands : art Artisanat, marché forain, produits régionaux, habitat, mais aussi une exposition de voitures anciennes dans une ambiance festive et en musique avec « La Banda L’envers » et Kiki l’animateur.

Les enfants ne sont pas oubliés avec le manège, la pêche aux canards des promenades en carrioles avec les ânes et la structure gonflable.

L’inauguration aura lieu à 11h, suivie du vin d’honneur offert par Festi Canal. Pour le repas du midi, chaque convive pourra composer son menu selon son goût et son appétit.

À partir de 15h, spectacle podium gratuit : Eve Angeli et collectif Métissé pour une ambiance « Ultra Festive ».

M. L.