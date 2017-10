La foire expo de la Toussaint, c’est l’un des rendez-vous incontournables de l’année. Comme chaque année, c’est l’occasion de sortir en famille et de profiter des nombreuses animations installées sur les bords de Garonne et dans les rues avoisinantes. Ce sont quatre jours de fête qui attendent les Réolais avec plusieurs dizaines de milliers de personnes affluant pour découvrir les nouveaux manèges, les camelots les plus orignaux ou encore les dernières nouveautés à l’échelle locale.

Avec l’Acousteel Gang

Et des découvertes, il y en aura ! Avec plus de 100 forains, 170 camelots et 120 exposants, la foire expo de la Toussaint fait partie des plus grandes foire de la Gironde, voire de la Nouvelle Aquitaine. La formule, inchangée, plaît toujours et permet aux Girondins de déambuler de l’avenue Jean Delsol jusqu’au pont suspendu du Rourgue avant de rebrousser chemin et de longer les bords de Garonne jusqu’au peupliers où se trouvent généralement les concessionnaires.

Cette année, la nouveauté concerne l’ouverture des manèges qui se déroulera samedi 28 octobre à partir de 15h, ce qui permettra aux enfants -et même aux plus grands- de s’amuser plus longtemps avec des manèges à sensations fortes et d’autres plus calmes, selon les envies. Le concept de nocturne, qui avait été mis en place l’an dernier, sera réitéré en 2017 avec, mardi 31 octobre, à partir de 18h, les prisonniers de l’Acousteel Gang, qui briseront leurs chaînes et déambuleront de buvette en buvette.

Pour les amateurs de musiques électroniques et des dernières nouveautés musicales, il faudra prendre la direction des points des différents restaurants installés sur le site puisque des DJ’s animeront ces lieux le temps du repas. Pour les plus sportifs, deux rendez-vous s’offrent à vous. Tout d’abord, les deux rencontres (juniors et seniors) de La Réole XIII face à Tonneins dimanche 29 octobre à partir de 13h (5€ l’entrée) sur la pelouse de Raymond Abribat puis, au même endroit, le parcours Equifun proposé par le centre équestre de La Réole le mercredi 1er novembre de 15h à 17h (tarif : 5€).

Enfin, mardi 31 octobre, la foire expo accueillera la Chambre d’Agriculture de la Gironde et le Groupement d’Éleveurs Girondins pour la journée des éleveurs. De nombreux animaux seront à découvrir sous les peupliers.

Pratique

Comme l’an dernier, le pont du Rouergue sera totalement piéton. Deux navettes gratuites desserviront la foire (côté Mijéma et côté Pas de l’Âne) dimanche et mercredi, jours d’affluence.

Pour information, la foire se déroulera du dimanche 29 octobre au mercredi 1er novembre. L’entrée est gratuite.