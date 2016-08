Langon Foire aux vins : les temps forts du programme

Animations

- Samedi et dimanche après-midi : stand de tatouages éphémères gratuits sur le thème du vin, du fromage ou du pain (par Skinjackin). Concours de dégustations samedi, de 16h à 18h et dimanche, de 15h30 à 17h30

- Samedi, de 16h à 18h et dimanche, de 15h30 à 17h30: concours de dégustations de vins à l’aveugle avec huit champions compétiteurs en lice cette année.

- Samedi, à 14h30 et 17h, et dimanche, à 11h30 et 14h: dégustations commentées proposées par le Centre de Formation Beauséjour (Gironde sur Dropt/agriculture biologique). Ateliers gratuits ouverts à une vingtaine de personnes.

- Durant le week-end, animation sur l’élaboration du vin avec Norbert Depaire, viticulteur bio à Saint-Martial.

- Dimanche soir: perce-barrique avec un tonnelier et dégustation d’un vin nouveau.

- Samedi et dimanche : Frédéric Coiffé, 3e du Bocuse d’Or de France 2010 et Maître cuisinier de France, avec le restaurateur étoilé langonnais Jean-Charles Darroze et le pâtissier Mathieu Vidal et le chroniqueur Gérard Baud proposeront démonstrations et ateliers participatifs gratuits (inscriptions sur place) avec Graves et Sauternes.

Expositions

- Samedi et dimanche : sur le thème des pesticides (par le Conseil départemental de la Gironde, les associations Graine Aquitaine et Auringleta de St-Macaire)

- Samedi à 11h: atelier avec présentation, dégustation et décorations 100% tomates (par l’association Jardins de tomates de Landiras).

- Samedi et dimanche : expo de tomates, 150 variétés anciennes et classiques (par l’association Jardins de tomates de Landiras).

- Samedi et dimanche : expo de pochettes de vinyles français (par France Bleue) et jukebox pour musique gratuite en live.

Concerts

Vendredi soir : « Années 80 » et samedi soir « Michael Jones et ses musiciens ».