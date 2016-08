Langon Foire aux vins et aux fromages : le pain en invité d'honneur

Environ 15.000 visiteurs arpentent chaque année les allées et les stands de la foire aux vins et aux fromages.

Pour la 31e édition qui se déroulera les 26, 27 et 28 août, le pain sera l’indiscutable vedette. « Que seraient le vin et le fromage sans l’indispensable pain qui les magnifie ? Renouant avec son passé, la foire a décidé de faire de cet emblème de la gastronomie tricolore son invité d’honneur » expliquent les organisateurs.

Fabrication et dégustation de pains

Pour le célébrer, les organisateurs ont fait appel à Annick le Blanc, artiste charentaise diplômée en agriculture, biologie et physiologie végétale… et boulangerie, qui a concocté une Balade du pain en Mie majeure.

A 10h30 et 17h, spectacle de rue « M’dame Pain » mêlant pendant une trentaine de minutes contes, chansons et boulanges. Une façon originale et ludique d’aborder toutes les phases de la fabrication du pain. Le public participera au spectacle, puis dégustera le pain produit sur place dans le camion-fournil.

Petits et grands pourront aussi, de 11h à 16h, façonner leur petit pain et le déguster après cuisson. Olivier Lataste, artisan boulanger présentera les pains de Gironde, comme la Couronne Bordelaise et le Gascon.

La ville de Langon, la fédération des sociétés et associations participantes ont donc, cette année encore, concocté un savoureux programme gourmand et festif. Plus d’une centaine de représentants et producteurs de vins et de fromages seront réunis. Le Cercle des Gascons de Bordeaux permettra aux visiteurs de se rafraîchir et de faire une pause. Cinq restaurants seront aussi présents sur le site du vendredi soir au dimanche soir (il est préférable de réserver).

La gourmandise sera au menu aussi du stand de l’association Jardins de tomates de Landiras qui réalisera un superbe mandala à déguster (avec les yeux) et réunira plus de 150 variétés anciennes et classiques.

Et bien sûr la musique sera au rendez-vous de cette foire aux vins et fromage avec deux soirées concerts les vendredi et samedi soir !

Pratique : Parc des Vergers. Entrée : 2€. Vendredi et samedi soir : 7€ (spectacles). Horaires : vendredi de 19h à 2h, samedi de 10h à 2h30 et dimanche de 10h à 22h.