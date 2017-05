C’est à Ste-Bazeille que revient le privilège de mettre à l’honneur la fraise, les fleurs aussi et le vin qui a également sa place dans ce concert festif, le dimanche 14 mai prochain.

10.000 personnes

La foule y est chaque année au rendez-vous. On doit ce succès à une équipe de l’association Culture, Arts et Loisirs qui se mobilise pour lui donner l’attrait qu’elle mérite et pour l’améliorer chaque année toujours un peu plus. Précédant la Foire de Marmande d’une semaine avec laquelle pouvait se créer une concurrence, la foire de Ste-Bazeille a résolument fait le pari de la fraise quand Marmande a plutôt orienté la sienne sur les fleurs et les saveurs, c’est d’ailleurs ainsi qu’elle se nomme désormais. « Nous avons le parrainage de Val de Garonne Agglomération qui nous soutient pour la valorisation de la fraise. Il nous faut relever le défi de proposer des animations qui entrent dans ce domaine » précise Christian Dubur, responsable de la communication de l’association. Les bonnes recettes ont la dent dure, avec la tarte géante (dimanche à 15h), le concours du plus rapide mangeur de fraises (dimanche à 17h45) et, nouveauté 2017, le concours de desserts autour de la fraise (dimanche de 9h30 à 11h30, lire encadré).

Si quelques rendez-vous sont donnés le samedi soir, en particulier l’escargolade du RCB à 20h c’est sur la seule journée du dimanche que se concentrera cette foire. Un aspect rendu obligatoire par la configuration du site : « Il nous est interdit de fermer la D813 deux jours de rang » observe Christian Dubur. Si bien que la question du déplacement de l’événement s’était posée, mais sans plus : « Nous voulons au contraire occuper le centre bourg » avoue-t-il. Fête foraine, vide-greniers des parents d’élèves (contact 06.06.46.86.02) marché aux fleurs, aux vins et aux produits du terroir, restauration, spectacles de l’école de danse Manélogui, bandas, vélo-trial… tout sera concentré en centre bourg… De tout pour tout le monde pour tous les goûts (lire le détail du programme en page 21).

Michel Pradeau