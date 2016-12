En dressant le bilan de la saison écoulée, l’Office de Tourisme du Bazadais a mis au jour quelques tendances fortes. Les visites nocturnes des caves et souterrains dans la vieille ville plus nombreuses, le marché de producteurs du mardi matin et les activités de plein air sur le site de l’étang de Taste à Captieux ont notamment eu du succès.

Le devenir de l’étang de Taste

Les quatre demi-journées de découvertes d’activités de plein air (canoë, paddle, pêche, VTT, parcours d’orientation, poney…) ont connu une belle fréquentation, jusqu’à 400 participants. Elles devraient être reconduites en 2017, voire étendues avec Cap 33 dispositif du Conseil départemental.

L’aménagement du site est nécessaire (fléchage, parking, toilettes, buvette..). Pour le président de la Cdc Olivier Dubernet, « cela répond à une attente sur le territoire mais deux problématiques sont à prendre en compte : le site n’est pas si étendu que ça et doit être aussi préservé et la baignade peut-elle être autorisée ? »

