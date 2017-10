Floriane Tiozzo, auteure-compositrice, va chercher son originalité dans les racines de la musique pour aboutir à un mélange épicé entre chanson française et musique du monde. Sa voix authentique et chaude se mêle à la souplesse du saxophone, de l’accordéon et aux sons des percussions. Les textes en français de Floriane sont habillés par des rythmes latins, afro-cubains en passant par la valse.

« Floriane Tiozzo chante d’une voix assurée répondant aux mille exigences des mélodies, son corps vibre et ondule sans retenue et ses mains traduisent encore un peu plus ses émotions… » La Dépêche du Midi

Certains l’ont découvert en première partie de Vianney au Pruneau Show à Agen.

Ce vendredi à partir de 19h30. Participation 10€, possibilité de restauration sur place, tel: 06.28.33.54.10.