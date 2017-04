Dans les couloirs du prieuré des Bénédictins, les Mains du Patrimoine ont fêté les métiers d’art durant tout le week-end dernier. Parmi ces artisans se trouvait Florence Massip, une des rares à exposer à domicile, habitant depuis peu à La Réole. L’ancienne toulousaine est passée de la grande à la petite ville, sans regret. « Je voulais être tapissière dans l’esprit de l’artisan, pas comme dans les grandes villes. Cela correspond à l’idée de cette cité ».

Traverser les époques

Ce qui a amené Florence Massip à se diriger vers la tapisserie, c’est « l’amour du bois et des matières naturelles ». Sans oublier la décoration et sa passion pour les fauteuils. « Il y a des styles selon les époques. On traverse toutes les époques avec les fauteuils ».

Forcément, la néo-Réolaise a aussi un attrait pour l’Histoire. « J’aime beaucoup l’Histoire et les fauteuils la racontent vraiment ». Dans la manière de s’asseoir, par exemple, différentes selon les époques. Mais aussi par les emblèmes qui peuvent y figurer.

Concernant son époque préférée, en termes de fauteuil, Florence Massip penche clairement pour les années 30. Et quand il s’agit d’évoquer plusieurs d’entre eux, elle évoque des classiques comme le Louis XV, le bridge, le studio ou encore le club.

Un besoin d’autonomie

Travaillant dans le milieu hospitalier auparavant, Florence Massip a ressenti un besoin de changement. « Je travaillais auprès des enfants mais je voulais être autonome, être mon propre patron pour gérer mon temps ». Ainsi, elle a transformé cette passion en métier après une année de formation.

Si les débuts étaient difficiles, la Réolaise a su se faire connaître en venant régulièrement sur le marché le samedi matin, mais aussi en participant à la vie locale, comme les Mains du Patrimoine. « Je voulais faire partie de la vie réolaise car tout fait lien. Je voulais aussi rencontrer plein de personnes. Plus on s’ouvre, plus c’est positif ».

Son atelier, l’atelier Floteuil, est ouvert du lundi au vendredi au 14 place Aristide Briand. Il est possible d’y acheter un fauteuil mais aussi de le restaurer, afin de lui donner une seconde jeunesse.