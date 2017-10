Les dimanches se suivent et se ressemblent, au moins sur le plan du suspense et celui du nombre de points marqués pour les Floiracais. Seule différence, vainqueurs à Jonzac une semaine plus tôt (36-41), ces derniers ont cette fois mordu la poussière à Surgères (36-30). Dix essais au total et un suspense à couper le souffle pour une rencontre qui aura fait se lever de nombreuses fois le public de Surgères.

Un chassé-croisé haletant

Les locaux qui croyaient avoir fait le plus dur lors de la première mi-temps en prenant le large (24-8) à l’aide de quatre essais. Les Girondins avaient subi la domination des Maritimes mais ils décidaient de stopper cet engrenage. Ils revenaient dans les points à la 52’ (24-18) avant un chassé-croisé du meilleur effet. Les locaux reprenaient leur bonus offensif au tout début du money time mais Floirac revenait à portée à la 73’ (29-23). Surgères enfonçait le clou à la 79’ mais les visiteurs tenaient manifestement à leur bonus défensif.

Vulakoro obtient le bonus

Dans un dernier sursaut d’orgueil, ils envoyaient Julian Vulakoro derrière la ligne, le Fidjien scellant enfin le sort d’un match complètement fou.