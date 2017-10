Il n’y aura pas eu de match à Floirac ou plutôt si, mais seulement très déséquilibré. D’un côté, des locaux bien décidés à marquer leur territoire sur leur chère pelouse et de l’autre, une formation de Mérignac étrangement absente, comme anesthésiée. Et les locaux vont vite prendre la mesure des visiteurs, même si ces derniers vont ouvrir le score sur pénalité et marquer ainsi leurs seuls points de la rencontre. Les essais vont tomber comme à Gravelotte.

Floirac fait le spectacle

Trois par mi-temps en fait avec le premier triplé pointé en quatorze minutes chrono. Floirac mène déjà 21 à 3 alors qu’il reste un quart d’heure à jouer en première période. Les Sang et Or vont reprendre leur infernale domination lors du second acte en mettant au supplice des Mérignacais manifestement absents des débats. Ils vont ainsi largement contenter leurs supporters et se poser en outsiders déclarés. Le week-end prochain, Mérignac aura l’occasion de se reprendre, samedi soir en l’occurrence, en recevant Bazas. Dans le même temps, Floirac aura fort à faire en Charente face à Barbézieux/Jonzac.