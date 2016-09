Langon [DIAPORAMA] Fleurons du patrimoine : une vitrine galbée des années 20

C’est une vitrine unique au n°30 de la rue Maubec que Daniel Mahenc, peintre-cartonnier – il peint des cartons de tapisserie destinés à être tissés par des lissiers – a tenu à conserver. Il s’agit de l’ancienne bijouterie de la famille Desnanot, dont il reste l’enseigne et sur la porte d’entrée du magasin, le nom : L. Desnanot. L pour Lucette. La vitrine a le verre galbé signé Saint-Gobain et a été réalisée au début des années 20. Les caissons sont en bois et des lignes dorées viennent souligner le galbe du verre.

« La maison a été surélevée d’un étage », précise Daniel Mahenc qui en est le propriétaire. « Les fenêtres ont des pans coupés dans le style des années 20 ». La maison date en fait du XVI/XVIIe siècle.

B. P.