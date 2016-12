La Poul’ô Bio située à Noaillac, tenue par Xavier et Franceline Labuzan – Coutant, est la troisième génération à mener leur agriculture en biologique tout en respectant la nature, les hommes et donc la vie. Leurs volailles sont élevées en plein air à la ferme, la production essentielle est les œufs, mais les volailles ont aussi une grande part dans la commercialisation des produits, car Xavier et Franceline font du circuit court et alimentent les AMAPS de la région.

Ils travaillent aussi dans le reconditionnement des poules pondeuses réformées, avec l’ESAT de Captieux. La Poul’ô Bio peut ainsi proposer outre les œufs, des poulets, du blanc et cuisse de volaille sous vide, des ailes, des foies, des gésiers. Autre variété aussi les pintades et les volailles festives pour vos réveillons, sans oublier les conserves sans colorants ni conservateurs.

Mettre en commun l’espace rénové

Xavier et Franceline viennent de lancer un appel au financement participatif afin d’aménager un lieu dans leur ferme avec la possibilité de le prêter. En somme, une sorte de co-working agricole, en dehors des heures d’ouvertures, à des associations de défense des agriculteurs et du monde rural. « Un lieu qui servirait de débat et de réunion conviviale, nous savons tous les difficultés que rencontre le monde agricole de nos jours, c’est un projet que l’on pourrait mettre en commun avec des agriculteurs déjà installés, car certains ont besoin d’une mise en relation et pourquoi pas faire un regroupement d’agriculteurs, car seul on tire la langue, c’est pourquoi nous avons lancé cette action participative ! » raconte Franceline.

Un agriculteur se suicide tous les deux jours, ces personnes payent un lourd tribut, la cause : le célibat. Souvent, les femmes rechignent à travailler en agriculture, elles ne veulent pas partager la dure vie du paysan, le veuvage est aussi un cas de suicide, ainsi que les contraintes financières dues à la crise économique sont à prendre en considération.

« L’agriculteur est seul, alors si nous pouvons de par ce lieu d’accueil, redonner de l’espoir et surtout la possibilité d’éviter tout ce qui est payant dans les services administratifs, nous aurons gagné une infime partie dans la volonté de travailler ensemble » insiste Franceline.

Le 21 mai 2017 est une date à retenir, car elle sonnera l’inauguration du lieu, avec musique et bières artisanale, le tout autour d’une assiette et d’une idée : celle d’avoir participé à une si belle histoire.

Pour découvrir et soutenir ce projet, cliquez ici.

Francis Virepinte