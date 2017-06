Son parcours est assez atypique. Il mérite qu’on s’y attarde. Formé au CAP, le jeune pilier Florent Guion a signé un contrat pro à Angoulême/Soyaux, courant février. En attendant de rejoindre le championnat PRO D2, ce samedi, une belle échéance se présente à lui et à son équipe normande: la finale du Trophée Jean-Prat entre le Stade Rouennais et Mâcon. Finale du championnat de France de Fédérale 1 que diffuse en direct et en clair la chaîne L’Équipe (21 de la TNT), à partir de 18 heures, depuis le stade Charles Mathon d’Oyonnax.

Revenons sur l’entretien que Florent nous avait accordé en toute simplicité et humilité, à propos de notre dossier mensuel, consacré aux “pépites de notre région”.





Et oui, dans le coin, pas très loin de chez nous, il existe de petites « perles », faut-il encore les percevoir en tant que telles, leur donner une chance de s’exprimer, leur faire confiance.

Sur le sujet qui nous amène, c’est tout le contraire. A Périgueux, il a été de suite décelé des qualités chez Florent Guion. A 19 ans, ce pur produit de l’école de rugby a eu droit à son baptême de Fédérale 1.

Les ficelles du métier

«J’ai joué une saison en junior reichel. Puis, on m’a intégré dans le groupe senior l’année suivante», précise le jeune pilier gauche. «Les anciens m’ont pris sous leur aile. J’étais le petit et les grands veillaient sur moi. Vous savez, quand vous avez autour de vous des Xavier Naulleau, Damien Costanzo, Jean-Baptiste Cros, ça vous rassure. Au contact de ces joueurs de métier, j’ai appris quelques ficelles. Le CAP, ce fut de belles années. C’est mon club, j’y ai passé 13 ans. Quand il a basculé en Fédérale 3, les dirigeants m’ont proposé de rester. J’étais tiraillé d’un côté par le fait de quitter mes amis, mes équipiers, d’un autre côté, je voulais approfondir ma formation, continuer à pousser les mêlées. A Périgueux, la Fédérale 1 m’a ouvert les yeux. Je voulais voir plus loin, tester mes capacités ailleurs dans un autre environnement. En somme, savoir si j’en étais capable. Je ne vous cache pas que ça a été une décision difficile à prendre sur le moment, mais au-delà de l’affectif, j’avais aussi cette tentation de prendre en main mon avenir, de répondre à l’offre de Rouen… J’avais d’autres contacts, le projet sportif du club normand m’a vraiment plu. Surtout quand c’est un monsieur comme Richard Hill (29 sélections en équipe d’Angleterre, ex-entraîneur de Gloucester) qui vous le présente.»

En changeant d’air, Florent Guion aurait pu souffrir du mal du pays périgourdin. Être confronté à une plus dure réalité, une concurrence face à laquelle les jeunes ne sont pas forcément les premiers choix. Dans une structure aussi dense avec 30 contrats pros. Au contraire, à Rouen, c’est le joueur qui a été le plus utilisé depuis septembre 2015. Il a joué la totalité des matches (20) jusqu’aux quarts de finale du Trophée Jean-Prat la saison dernière (battu par Chambéry, le futur champion) et pour ce nouvel exercice, il a manqué uniquement un match.

Angoulême revient à la charge

Avec une carte de visite aussi bien remplie, on comprend que le club d’Angoulême soit revenu à la charge. Il était déjà sur les tablettes du manager charentais Julien Laïrle en 2014. Le promu de Pro D2 lui a fait une offre : un contrat pro de 2 années, plus une en option. «Le fait de connaître le manager qui m’a eu au centre de formation de Périgueux, le fait de retrouver d’anciens partenaires du CAP, comme Kevin Le Guen, talonneur, Sébastien Laulhe 3e ligne, Adrien Ayestaran demi de mêlée, Brice Labadie ailier, le fait aussi de me rapprocher de ma région natale, tout ça m’a conforté dans l’idée de rejoindre le SA XV Charente, la saison prochaine.»

En attendant, d’ici juin, fin de son contrat en Normandie, le pilier gauche va donner le meilleur de lui-même. «On veut aller le plus loin possible dans le tableau des phases finales. Ici, le rugby et le club jouissent une image très positive. Je suis persuadé que Rouen parviendra à intégrer la poule élite, qu’il postulera à courte échéance à la Pro D2. Son projet est viable. Les bases, les structures sont en place.»

Place aux jeunes français

Avec les nouvelles orientations que prône la FFR en accordant plus de place aux jeunes joueurs français dans les deux divisions professionnelles, Florent Guion estime que c’est le bon moment pour lui de découvrir cet univers. «Je pressens une bonne évolution dans ce sens, c’est bien que cette volonté fédérale existe. C’est encourageant pour des joueurs de mon âge. Il n’en demeure pas moins que ce sera à moi de faire mes preuves, de justifier la confiance que m’accordera mon futur club.»

En tout cas, voilà un exemple concret de joueur de Fédérale 1, passé par maille lors des sélections de jeunes, en marge des centres de formation, qui a su prendre de l’étoffe, au point qu’on s’intéresse à lui.

Dominique EMPOCIELLO

Fiche CV

Florent Guion Âge : 24 ans Né le 25/04/93 à Périgueux Pilier gauche (1,80 – 98 kg) Clubs : CA Périgueux (2000-2015), Stade Rouennais Rugby – F1 (15-17), Soyaux Angoulême – Pro D2 (2017) Parcours : 77 matches de F1

Témoin. Olivier Laurent : «au CAP, il a appris à la dure»

Ancien entraîneur du CA Périgueux, Olivier Laurent a lancé dans le grand bain Florent Guion, 19 ans, en Fédérale 1. «Flo a été à bonne école au CAP, entouré de joueurs aguerris. La Fédérale 1, telle qu’on l’a connue, avec ses mêlées, ses vices, tu peux voyager partout après. Avec nos valeurs généreuses, combatives, ces joutes rudes, sévères donnaient lieu à des explications d’hommes, de mecs élevés à la dure. Florent Guion était jeune, il a de suite assimilé les exigences. C’est un garçon très volontaire, avec une grosse capacité de travail. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau. De progresser dans le rugby professionnel comme il le fait aujourd’hui. Sincèrement, je suis heureux, fier de suivre son parcours. C’est un bon mec, qui a du tempérament. Pour lui, ça a été un très bon apprentissage pour le rendre plus dur au mal.

Depuis tout jeune, il s’est clairement donner les moyens de réussir. En faisant les choix qu’il a fait, je dis bravo, car c’est réfléchi de sa part. Il démontre qu’on peut y arriver avec de la détermination.

A Rouen, il a découvert une autre structure plus professionnelle. Un club aux portes de l’élite. De ces deux expériences, il a su en tirer profit, se durcir.

Sa signature à Angoulême est une suite logique. Florent Guion a le profil pour s’imposer. Je lui souhaite de tout cœur. Humainement et sportivement, c’est un joueur sain, humble, qui n’oublie pas d’où il vient. Quand il était à Périgueux, je m’étais battu pour le conserver. Flo avait continué chez nous en F1. Julien Laïrle (manager d’Angoulême) le connaît bien. Il ne s’est pas trompé. Il a fait une bonne pioche.»