Face à une équipe d’Oloron très organisée, les Stadistes ont été assez heureux de rentrer chez eux qu’avec trois essais dans la musette. Battus dans tous les compartiments du jeu, hormis en touche, les visiteurs auront beaucoup subi en n’opposant que leur seule vaillance, très louable en l’occurrence. Face à une formation joueuse, ne se consommant que très peu dans le jeu au sol, les Rouge et Blanc vont pour la première fois de la saison souffrir le martyre en mêlée fermée. Les Oloronnais récitent leur rugby et prennent très vite la mesure des visiteurs. Ils s’installent dans la partie de terrain adverse et ne vont plus la quitter, ou presque. Le premier essai arrive très vite (6’) et on se dit que l’après-midi risque d’être longue côté girondin.

Défense acharnée

Usant de toutes les sortes de jeu, les locaux déroulent et se délectent de la passe après contact, une spécialité bien maîtrisée, sans pour autant trouver la clé d’une défense pugnace. Le public attend un essai de pénalité qui ne viendra jamais mais les Béarnais finissent par trouver une deuxième brèche juste avant la pause. L’écart est fait (15-3) mais personne n’était vraiment inquiet sur le sort du match. La deuxième mi-temps est brouillonne mais du même acabit que la première. Oloron domine sans partage et finit par rafler son bonus offensif à l’heure de jeu. Plus rien ne sera marqué, les Langonnais pouvant ne s’enorgueillir que d’une seule chose, avoir défendu avec acharnement. Loin cependant d’être suffisant pour jouer le maintien.