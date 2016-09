Feux de forêt : Vigilance jaune en Lot-et-Garonne

Alors que le Lot-et-Garonne était placé en vigilance orange depuis plusieurs jours, la préfecture a décidé de baisser le niveau d’alerte à la vigilance jaune, soit une « vigilance modérée » (niveau 2 sur une échelle de 5) jusqu’à nouvel ordre.

Le préfet a pris cette décision « en raison de l’évolution des conditions climatiques ».

Conséquence, les interdictions touchant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur, les activités d’exploitation forestière et les activités ludiques et sportives sont levées.

Il est toute fois important de rappeler les bonnes pratiques :

Il est interdit d’utiliser du feu, de fumer, de jeter tout débris incandescent à l’intérieur des bois, forêts et landes et ce, jusqu’à une distance de 200 m.

Chez soi, ne pas installer un barbecue n’importe où et n’importe comment, ni allumer de lanterne chinoise

