Fêtes des vendanges : Les viticulteurs à l'assaut de la capitale !

Pour la septième année consécutive, le Conseil départemental sera présent, du vendredi 7 au dimanche 9 octobre, à la Fête des Vendanges de Montmartre, prestigieuse manifestation figurant parmi les trois événements les plus fréquentés de la capitale.

Il assurera la promotion de la filière viticole, en présence des quatre Appellations d’origine contrôlée : Côtes de Duras, Côtes du Marmandais, vins du Brulhois et vins de Buzet.

Dans le détails, deux viticulteurs seront présents pour promouvoir chaque appellation du Lot-et-Garonne. Les vins de Buzet seront représentés par Elodie Cambos et Vincent Leyre et ceux du Brulhois par Patrice Righesso et David Delpech.

Les Côtes du Marmandais par Jean-Luc Filleau et Christophe Mezergue et enfin les Côtes de Duras par Marianne Carmelli et Patrick Rougé.

Ils seront accompagnés de trois membres du Conseil départemental.

Une fête incontournable

Chaque année, plus de 500 000 personnes se pressent à ce rendez-vous incontournable de la culture viticole et gastronomique, mêlant tradition, modernité et convivialité.

« Une véritable aubaine pour le Lot-et-Garonne puisque cette fête est l’occasion de faire connaître au plus grand nombre notre département, de présenter ses richesses viticoles et de vanter les atouts de l’agritourisme », insiste le Conseil départemental.

Cette délégation sera située à proximité du Parvis du Sacré-Cœur;