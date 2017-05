A l’heure des plantations, cette fête des fleurs et des saveurs, 29ème édition, arrive à point nommé. L’occasion idéale pour venir faire le plein de plates d’agréments, aromatiques, variétés anciennes et rares. Des fleurs mais aussi des fraises, de l’artisanat d’art, des animations musicales, des conseils en jardinage, des ateliers pour enfants autour des fleurs, restauration et concerts.

Samedi 20 mai

9h – 11h: concours des plus belles expositions «fleurs et fraises», et concours de la meilleure fraise.

12h: remise des prix vin d’honneur en musique avec le Brass Band «Band y n’amics».

13h: intronisation des maires des villes jumelées.

14-17h: animation musicale.

A 20h, Place Clemenceau avec «Band y n’Amics» et à 21h avec «Histoire d’A».

Dimanche 21 mai

9h – 17h: l’association Echappées Sauvages proposera des dégustations de plantes sauvages comestibles, boissons et gâteaux à base de plantes.

14h30-18h: animations déambulatoires avec la Cie Biloba.

Entrée gratuite de 8h à 18h les deux jours.