La Réole fête la musique ce mercredi 21 juin. À partir de 17h, les six scènes différentes vont se remplir de musiciens qui vont faire chanter et danser l’affluence. Et avec douze groupes, il y en aura pour tous les goûts dans le centre-ville.

Avec La Petite Populaire

La fête commencera au centre Saint-Jean Bosco, en partenariat avec la Petite Populaire. Les Percutemps vont lancer les hostilités à 17h30, suivis du DJ Set de Batman et Robin, à 19h, puis des Fifres de Saint-Pierre, à 19h30. Les Pussy Ladies DJ Set clôtureront cette scène à partir de 22h.

La seconde scène se trouve sur la place Albert Rigoulet où plusieurs concerts vont se succéder. Tout d’abord des concerts d’orgue, à 19h, avant que l’orchestre Entre 2 Sons prenne le relais baguette en main, à 20h. Du côté de la place de la Libération (Turon), la fête débutera à la même heure avec le groupe du lycée Jean Renou Groov’inn (19h), puis L’Air de Rien (21h) et Les Rock’n Brunes.

Trois autres scènes mériteront le coup d’œil. Les Puits de la Lune (croisement entre la rue Armand Caduc et la rue André Bénac), à 21h, avec Lorenzo Mena, la salle Marc Morell, à 21h30, avec l’atelier chant “Chacun sa Voix” de la compagnie Alpaga et le Petit Montmartre qui accueillera Les Culs Vaseux à 22h.