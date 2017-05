C’est le dernier des Mohicans. Le comité des fêtes de Coussan est le dernier des comités de quartier, indépendant, géré par un bureau autonome, quand les autres quartiers voient effectivement des animations se perpétuer mais pris en charge par les conseils de quartier… Coussan est un village à part entière, il y a une âme, une ambiance qui permettent à ce comité des fêtes de perdurer même si comme partout ailleurs, le bénévolat manque et que le renouvellement n’est pas facile. «Par contre, tout le monde est solidaire. Les anciens restent, l’ancien président, Thierry Chasteau est toujours au bureau, tout le monde se sent concerné et il faut savoir que les dotations à nos manifestations proviennent de commerçants, agriculteurs, artisans tous des environs de Coussan!» présente Bernard Zurdo, le président de ce comité des fêtes de Coussan.

L’Ascension est le jour de fête par excellence à Coussan. Il existe les traditionnels concours de belote, la sortie de Pentecôte (cette année à Cahors), mais l’Ascension c’est sacré.

Fini la Coussanaise, la course pédestre qui en aura été le fer de lance pendant des années. Place pour la 2ème fois consécutive à une formule «Les Cent Coups de Coussan» (son concepteur n’en est pas peu fier…) qui repose sur ce que les gens aiment le mieux, de bonnes retrouvailles autour d’une atble et en musique.

Cette année ce sera sur le thème de l’Espagne avec le groupe Pico de Gallo. La fanfare de l’école sera bien sûr de la partie.

Le rendez-vous se fera sous le préau de l’école.