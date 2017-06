Le festival Regula est de retour ! Après une première édition remplie de succès, le spectacle mêlant art équestre et patrimoine organise sa deuxième édition samedi 10 et dimanche 11 juin à La Réole.

Le programme

Cette fois, la fête ne se déroulera pas sur la place Albert Rigoulet mais sur plusieurs lieux de la cité. Tout d’abord sur le parking de la mairie à partir de 19h30, au milieu des tilleuls, pour un repas avec agapes, musique (avec a-side b-side et l’association La Petite Populaire) et animations.

S’ensuivra, à 21h30, une déambulation dans le cloître au son de l’orgue Micot-Wenner-Quoirin de l’église Saint-Pierre avant la descente aux flambeaux en direction du pied du Château des Quat’Sos. Puis, à 22h, ce sera l’heure du spectacle “Se tu m’ami” mêlant art équestre, chant, musique et danse contemporaine avec les deux talents émergents de l’art équestre, Anne-Gaëlle Bertho et Alexandra Bergmans. Ilena Ortiz et Pierre Goumarre se chargeront de les accompagner à la musique et chant alors qu’Antoine Tanguy fera la partie danse. À noter une surprise de l’association Anim’Actions.

Un stage pour terminer l’édition

Le lendemain, dimanche 11 juin, le festival Regula invitera les amateurs et amoureux de l’équitation pour un stage avec Anne-Gaëlle Bertho aux Écuries Les Philiberts à Fossès-et-Baleyssac. Deux sessions se dérouleront : la première de 10h à 13h, la seconde de 14h à 17h. En attendant le prochaine édition, petit retour vidéo sur la précédente.